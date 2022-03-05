Иркутский «Горзеленхоз» вырастит 1 млн тюльпанов к 2025 году

К Международному женскому дню 2022 года специалисты предприятия вырастили рекордное число тюльпанов – 225 тысяч, сообщили в мэрии.

– В этом году мы вырастили тюльпаны 36 сортов всевозможных цветов. Самым большим спросом, конечно, пользуются желтые. Они символизируют весну, солнце. Также в этом году мы вырастили нарциссы, гиацинты и впервые – подснежники, – рассказала работник зеленого хозяйства МУПЭП «Горзеленхоз» Тамара Логинова. – Если вода в вазе будет холодной, наши тюльпаны простоят очень долго, бутоны раскроются только через неделю. Конечно, для этого цветы нужно чаще подрезать. В вазе тюльпаны еще немного подрастут.

В следующем году иркутское предприятие планирует вырастить в два раза больше весенних цветов – 500 тысяч, а к 2025 году довести их число до миллиона. Реализовать планы позволит запуск новых теплиц.

– Для того чтобы разместить растения в три яруса, мы предусмотрели определенную высоту сооружений – 6 метров. Новые теплицы будут оборудованы автоматическими системами полива, вентиляции и отопления. Для выращивания тюльпанов планируем применить метод гидропоники, – рассказал руководитель предприятия Георгий Ни.

После того, как весенние цветы будут срезаны и отправятся на продажу в магазины «Горзеленхоза», их место займет рассада однолетних и многолетних цветов. Впоследствии ее высадят на городские клумбы.

Темпы работы в лесопитомниках, расположенных в предместье Рабочем и Ершах, также планируют нарастить. Кроме того, руководство предприятия рассматривает возможность выращивать на их базе овощи и столовую зелень.