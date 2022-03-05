БрАЗ установил стационарный пост экомониторинга с уникальным оборудованием

Ещё один шаг на пути к чистому воздуху – Братский алюминиевый завод установил стационарный пост экологического мониторинга. Объект показали представителям власти, общественности и СМИ, сообщает Братская студия телевидения.

Это ничем не примечательное с первого взгляда строение распложено на границе санитарно-защитной зоны БрАЗа, внутри – уникальное не только для Братска, но и для региона в целом оборудование. Установка и оснащение объекта обошлись компании РУСАЛ в 17 миллионов рублей. Ранее замеры делались передвижными станциями экомониторинга с многочасовым интервалом. Сейчас параметры обновляются каждые 20 минут.

«На данный момент у нас определяется 12 веществ, но оборудование позволяет расширить их количество, потому что оборудование закуплено с запасом. Сейчас у нас 12 веществ, но можем сделать и 20, и 30 веществ, если это понадобится для города», – Александр Гавриленко, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности БрАЗа.

Данные поступают специалистам завода в режиме реального времени. Это позволяет делать более глубокие и обоснованные выводы по объемам воздействия на экологию производств, имеющихся в городе, и других источников.

«Это, наверное, один из лучших постов вообще в Российской Федерации. Уникальность этого поста заключается в том, что он работает в полностью автоматическом режиме. Туда, единственное, нужно будет приезжать, если будут отбирать пробы на поглотители и фильтры. Раз в сутки отбирать и анализировать в лаборатории. А так, он работает в автоматическом режиме», – Николай Юшков, заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска.

В ближайшие несколько месяцев экопост будет работать в тестовом режиме, кроме того, предстоит процедура аккредитации. Установка стационарного экопоста – еще один шаг компании РУСАЛ в ходе экологической модернизации алюминиевого завода, построенного еще в середине прошлого века. Менять систему производства здесь начали в 2007 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. За прошедшие с тех пор годы РУСАЛ израсходовал на экологические преобразования на БрАЗе порядка 15 миллиардов рублей. С 2019 года предприятие активно участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух». Так, в конце прошлого года на БрАЗе запустили две новые газоочистные установки, в этом году стартует строительство еще четырех. Кроме того, 278 электролизеров заменят на более современный «Экосодерберг», в двух корпусах появится система автоматической подачи сырья.

«Все мероприятия этой программы по-своему важны. Но самое главное мероприятие, которое мы планируем и не останавливаемся в его работе, – это строительство нового производства, которое внесет кардинальные изменения в выброс вредных веществ в атмосферу», – Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

К строительству новых корпусов на промплощадке БрАЗа планируют приступить уже в этом году, сейчас идет подготовительный этап. Половина производства будет переведена на самую современную и экологичную технологию обожжённого анода.