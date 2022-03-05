Маск призвал нарастить добычу нефти и газа

В случае отказа от импорта углеводородов из России Западу придется немедленно увеличивать добычу энергоресурсов, передает слова гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска «Известия».

«Тяжело об этом говорить, но нам необходимо в кратчайшие сроки увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», – написал он.

Экологичное «зеленое» топливо на сегодняшний день не способно полноценно заменить нефть и газ, поставляемые РФ, пояснил Маск.

Также он признал, что развитие энергетической отрасли серьезно отразится на его производстве электромобилей Tesla, но других альтернатив, по его словам, нет.