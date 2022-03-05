Травмированный лыжник найден в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

Его поиски начались 3 марта, тогда мужчина вышел на радиосвязь и сообщил о травме ноги, передает ГУ МЧС Иркутской области.

3 марта работник одной из вахт района ушел кататься на лыжах. Позже он вышел на связь по радиостанции и сообщил, что травмировал ногу. Дальнейшие попытки связаться с ним оказались безуспешными.

Сначала на поиски мужчины отправились его коллеги двумя группами, но им не удалось найти пострадавшего. Из Киренска к месту выехали сотрудники пожарно-спасательной службы.

4 марта группа байкальских спасателей нашла мужчину. Его эвакуацию до ближайшего населенного пункта затруднял полутораметровый снег. Для проезда снегохода с санями пришлось расчищать дорогу вручную.