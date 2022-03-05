Вкладчики АТБ могут заказать наличные через чат в мобильном и интернет банке

Вкладчики Азиатско-Тихоокеанского банка теперь могут заказать денежные средства через чат в мобильном приложении АТБ Мобайл NEW или через интернет банк.

Возможность заказа наличных через колл-центр АТБ 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный) или в отделении банка также сохраняется.

Заказ наличных рублей необходим для сумм свыше 300 000 рублей, минимальных требований к заказу иностранной валюты нет. Заказ денежных средств для возврата вклада в рублях осуществляется не ранее, чем за один рабочий день до планируемой даты возврата, в иностранной валюте – не ранее чем за пять рабочих дней до планируемой даты возврата.

Также напоминаем, что по истечении срока вклада можно оформить новый – с повышенной ставкой – «АТБ. Вклад» или «АТБ. Вклад Онлайн». При размещении в рублях на 92 дня ставка составит 22% годовых в рублях, в долларах 6 %. Чтобы ознакомиться подробнее, перейдите по ссылке.

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает работать для вас в штатном режиме, сохраняя запасы ликвидности на высоких уровнях. Санкционных действий в отношении АТБ не предпринималось.