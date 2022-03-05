Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу и накопительному счету в пакете «Прайвет»

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу и накопительному счету в рублях в пакете «Прайвет». Ставка по рублевому вкладу «Комфорт Прайвет» на срок 91-180 дней теперь составляет 15% годовых. При открытии вклада в онлайн-банке ставка увеличивается на 0,2 процентных пункта.

По накопительному счету «Прайвет» действуют следующие ставки:

● до 10 000 рублей – 0% годовых;

● от 10 000 рублей включительно – 4,5% годовых;

● от 1 000 000 рублей включительно – 13,5% годовых;

● от 10 000 000 рублей включительно – 17% годовых

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».