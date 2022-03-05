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Дальневосточный банк повышает доходность по вкладам в валюте до 7 %

Дальневосточный банк улучшает условия по вкладам для физических лиц в иностранной валюте – долларах США и евро.

Максимальная ставка по вкладам «Доходный» и «Доходный онлайн» составит 7 % при размещении средств на 93 дня и 5 % при сроке депозита 186 дней. Минимальная сумма для открытия– 500 долларов США/евро. Выплата процентов при этом может производиться ежемесячно или в конце срока вклада. Открыть вклад «Доходный» можно в любом офисе банка, его онлайн версия доступна в Интернет-офисе или Мобильном офисе Дальневосточного банка.

Отметим, ранее была увеличена доходность по одноименным рублевым вкладам – до 21 % годовых.

Не упустите возможность получить максимальную выгоду вместе с Дальневосточным банком!

Подробнее ознакомиться со всей линейкой вкладов и условиями их открытия можно на сайте Дальневосточного банка, в любом офисе банка или по телефону Единого контактного центра 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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