Курс продажи доллара в Иркутске поднялся до 120 руб.

Банки Иркутска продают наличный доллар в Иркутске по курсу 120-179 рублей. Такой курс продажи в обменниках, по данным SIA.RU, они установили на 12 часов ирк.времени 5 марта. Минимальный курс продажи в Иркутске –120 руб. – установил банк «РЕАЛИСТ». По 122,5 руб. продает Новикомбанк, по 129,98 – Азиатско-Тихоокесанкий банк.

Курс покупки доллара находится на уровне 39,0-108,0 рублей за доллар. По 108,0 руб. покупает банк «Солидарность», по 107,65 руб. – Байкальский банк Сбербанка.

С 5 по 8 марта торги на всех рынках Московской биржи не проводятся.

Ранее стало известно, что Госдума разрешила ЦБ до полугода приостанавливать операции банков. Инициатива призвана обеспечить финансовую стабильность.