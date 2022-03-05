Новикомбанк повысил ставки по вкладам до 25% годовых

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, с 4 марта повышает процентные ставки по рублевым и валютным депозитам.

Новикомбанк скорректировал условия по вкладам, увеличив ставки по всем депозитным продуктам.

Теперь доходность вкладов линейки «Капитал» составит до 25% годовых в рублях, до 9% годовых в долларах и до 8% в евро. «Капитал» – это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока.

Ставка по вкладам «Рост» установлена на уровне до 20% в рублях, 7% в долларах, 6,5% в евро. «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой.

По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок достигает 19% в рублях, 7% в долларах, 6% в евро. Вклад «Комфорт», по которому возможно пополнение и снятие денежных средств, позволяет наиболее гибко подходить к управлению финансами.

Открыть депозиты в Новикомбанке можно без посещения офиса через Интернет-банк или мобильное приложение. Практически все клиенты банка имеют карты «Мир», все операции по которым проходят без ограничений. Важным преимуществом также является возможность снимать наличные и пополнять карты в любом банкомате любого банка.

«Новикомбанк предлагает одни из лучших условий по вкладам, у нас можно получить высокую доходность и качественное банковское обслуживание. Все условия прозрачны и понятны клиентам. Мы оперативно реагируем на изменения рыночной ситуации и предлагаем удобные и доступные финансовые инструменты, которые помогают сохранить сбережения и получить доход», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Новикомбанк продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.