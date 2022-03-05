В Примсоцбанке выросла ставка по вкладу «Спринт 31 Запад» до 22%

Ставка по вкладу теперь составляет 22%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 31 день. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%. Доступна пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.

Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.