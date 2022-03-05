Примсоцбанк ввел новый вклад «Весенний плюс» со ставкой до 18% годовых

Вклад «Весенний плюс» открывается на срок 181 день. Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей. Годовая процентная ставка по нему составляет 18%. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация, расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Доступны пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.



Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.