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Moody’s подтвердило рейтинги Группы Raiffeisen Bank International и сохранило прогноз «стабильный»

Агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) сегодня подтвердило рейтинги Raiffeisen Bank International AG (RBI), включая долгосрочный депозитный рейтинг A2, приоритетный необеспеченный рейтинг и рейтинг риска контрагента (CRR), рейтинг субординированного долга Baa2 и рейтинг Ba2 (hyb) некумулятивных привилегированных акций RBI.

Moody’s понизило базовую оценку кредитоспособности RBI (BCA) до baa3 с baa2 и подтвердило скорректированный рейтинг BCA и краткосрочные депозитные рейтинги P-1 банка, а также CRR.

В то же время Moody’s считает, что повышенные риски для кредиторов существенно снижены благодаря статусу RBI как центрального учреждения австрийской банковской группы Raiffeisen (RGB) и членству в схеме институциональной защиты RBG (IPS), которая обеспечивает финансовую поддержку RBI в. случае необходимости. Поэтому Moody’s подтвердило скорректированную BCA и рейтинги RBI на уровне baa2, сохранив при этом стабильный прогноз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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