Райффайзен Банк повысил ставки по вкладам для предпринимателей до 15%

С 3 марта Райффайзен Банк увеличил ставку по депозитам для малого бизнеса до 15% на суммы от 100 тыс. до 100 млн рублей при размещении на срок от семи дней. На депозиты на суммы свыше 100 млн рублей применяются индивидуальные условия.

С 4 марта отменяется ежемесячная комиссия за средний дневной остаток на счетах, открытых в евро. Стоимость обслуживания счета будет составлять 25 $ и только при наличии движения денежных средств.

«В условиях неопределенности важно сохранять не только спокойствие, но и средства. Депозиты — один из наиболее удобных и надежных инструментов для этого. Мы рады предложить выгодные условия для наших существующих и новых клиентов», — отметила Софья Летова, руководитель направления по транзакционному малому бизнесу Райффайзен Банка.

Узнать больше о преимуществах депозитов и счетах в евро для предпринимателей в Райффайзен Банке можно на raif.ru.