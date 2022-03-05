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Райффайзен Банк повысил ставки по вкладам для предпринимателей до 15%

С 3 марта Райффайзен Банк увеличил ставку по депозитам для малого бизнеса до 15% на суммы от 100 тыс. до 100 млн рублей при размещении на срок от семи дней. На депозиты на суммы свыше 100 млн рублей применяются индивидуальные условия.

С 4 марта отменяется ежемесячная комиссия за средний дневной остаток на счетах, открытых в евро. Стоимость обслуживания счета будет составлять 25 $ и только при наличии движения денежных средств.

«В условиях неопределенности важно сохранять не только спокойствие, но и средства. Депозиты — один из наиболее удобных и надежных инструментов для этого. Мы рады предложить выгодные условия для наших существующих и новых клиентов», — отметила Софья Летова, руководитель направления по транзакционному малому бизнесу Райффайзен Банка.

Узнать больше о преимуществах депозитов и счетах в евро для предпринимателей в Райффайзен Банке можно на raif.ru.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 19 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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