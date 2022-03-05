Продуктовые ритейлеры Иркутской области рассмотрят возможность ограничения торговой наценки

Совещание провел губернатор Игорь Кобзев.

Участие в нем приняли руководители управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, организаций торговли, пищевой отрасли, агропромышленного комплекса, представители правительства региона.

«В условиях риска изменений на продовольственном рынке, вызванного нарастанием санкционного давления в отношении России необходимо обеспечить население региона продовольствием и товарами первой необходимости в достаточных объемах. Продолжаем контроль за уровнем цен, чтобы не допустить их необоснованного роста и спекуляций», – сказал Игорь Кобзев.

В ходе совещания озвучена социальная инициатива по самоограничению торговой наценки в региональных торговых сетях на ближайшие два месяца.

Напомним, что недавно торговые сети получили разрешение на продажу ряда товаров в одни руки. «Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций – АКОРТ и Союза независимых сетей России», – говорится в сообщении.