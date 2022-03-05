Цветы и подарки получили шелеховские медики от основателя РУСАЛа Олега Дерипаски

Женский коллектив Медицинского центра помощи и спасения в Шелехове поздравили с 8 Марта, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Медицинский центр помощи и спасения в Шелехове с момента открытия принял уже больше 3000 пациентов. У десяти из них было 100% поражение легких, они не могли дышать самостоятельно, но врачи смогли их спасти и вылечить. Профессионализм медиков и современное оборудование позволяют помогать даже в таких случаях.

Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы:

– Работа у врачей и медперсонала непростая, а иногда и очень тяжёлая. Сложные случаи, рабочие смены по 24 часа, пациенты, которым необходима забота и помощь – сотрудникам медцентра не до праздников, и потому вдвойне приятно было получить подарки и внимание. Благодарим Олега Владимировича Дерипаску, в каждый праздник мы чувствуем его заботу!

Также сегодня для всех сотрудниц и пациентов Шелеховской районной больницы волонтеры шелеховской промплощадки РУСАЛа организовали небольшой праздничный концерт.

Текст и фото: Екатерина Машукова