«Важно не прекращать строительство», – губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Речь идет про социально важные объекты.

В частности, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году запланированы реконструкция и строительство девяти объектов:

строительство Тангуйской участковой больницы в Братском районе,

строительство поликлиники №8 в Иркутске (оно уже на финише),

строительство поликлиники на 200 посещений в поселке Качуге,

реконструкция амбулатории в поселке Тельма,

строительство здания лечебного корпуса на 35 коек в Ербогачене и другие объекты.

Только что начато строительство участковой больницы в селе Шелехово Тайшетского района. Прежнее здание больницы 1967 года постройки серьезно пострадало во время паводка в 2019 году. В настоящее время подрядчиком завезена техника, выполнена разбивка осей, на базе подрядчика ведется изготовление каркасов на фундамент, начаты работы по устройству водоснабжения. Медицинскую помощь в новом здании смогут получить жители не только села Шелехово, но и близлежащих населенных пунктов: Талой, Рождественки, Покровки, Серегина, Старошелехово, Георгиевки, в общей сложности около 900 человек, в том числе свыше 450 детей.

Строительно-монтажные работы будут завершены в ноябре 2022 года, в декабре 2022-го здание должны ввести в эксплуатацию.