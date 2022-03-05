«Слата» и «ХлебСоль» вводят ограничения: «один товар в одни руки»

Особое внимание уделяют социально значимым товарам.

Стихийный рост продаж по ряду товаров за последние четыре дня искусственно разогревает волну и ажиотаж, утверждают представители сети.

«Товары на полках есть и будут. Мы обеспечены запасами, как и говорили ранее. Также, мы сдерживаем цены на ключевые товары. Мы поддерживаем инициативу по ограничению объема продаж «в одни руки». Так, с 5 марта, в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» можно приобрести не более 5 штук товара одного наименования» – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» и «ХлебСоль» – Яна Абалымова.

В пресс-службе сетей подчеркнули, что мера направлена на то, чтобы минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально значимых продуктов питания. Данные меры призваны обеспечить бесперебойное наличие товара на полках по доступным ценам.