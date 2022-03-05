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Каждая третья покупка клиентов ВТБ совершается по картам «Мир»

Спрос на карты «Мир» среди клиентов ВТБ существенно вырос за последнюю неделю. Сегодня на них приходится уже треть транзакций по картам банка и свыше четверти оборота, а спрос на выпуск цифрового «Мира» за неделю увеличился в 5 раз, сообщили SIA.RU в банке.

Всего за неделю доля транзакций по национальным платежным картам в общем обороте розничных клиентов ВТБ увеличилась с 22% до 27%. Количество операций по ним сегодня составляет 34% от общего объема против 26% неделей ранее.

За последнюю неделю клиенты ВТБ открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее. Повышенный спрос наблюдается на цифровые карты: за неделю пользователи ВТБ Онлайн оформили в пять раз больше таких карт, чем за предыдущую неделю. Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил для клиентов 11,8 млн национальных платежных карт.

При этом на территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем – Visa, Mastercard и «Мир». Все операции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт, поэтому клиенты могут продолжать совершать привычные операции в любых торговых точках.

Сеть ВТБ работает без ограничений.  Сотрудники ВТБ работают в интересах клиентов в режиме 24/7, банк выводит в работу свои дополнительные офисы в выходные.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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