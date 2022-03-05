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Иркутская область получит 58 млн рублей от Минпромторга на реализацию инвестпроектов

«Для нас это дополнительная возможность поддержать местных товаропроизводителей «дешёвыми» займами всего под 1-3% годовых. А сегодня это как никогда важно, учитывая ставку Центробанка», – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

За 5 лет существования Фонд развития промышленности выдал 36 займов на общую сумму 8,6 млрд рублей. В конце прошлого года было принято решение о докапитализации Фонда из бюджета Иркутской области на 200 млн рублей.

Губернатор напомнил, что Приангарье продолжает лидировать по объему произведенной продукции. В 2021 году Приангарье по этому показателю заняло 14 место среди субъектов Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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