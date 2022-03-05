Как работает Сбербанк с 5 по 9 марта 2022

Сбербанк поздравляет всех женщин с наступающим Международным женским днем и сообщает о режиме работы офисов в период с 5 по 9 марта 2022 года.

5 марта (суббота) — офисы будут работать по графику понедельника, сокращённому на один час. Офисы по обслуживанию юридических лиц также будут работать по режиму понедельника и закроются на 1 час раньше.

6 марта (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

7 марта (понедельник) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

8 марта (вторник) — нерабочий праздничный день для всех офисов банка.

С 6 марта по 8 марта обслуживание юридических лиц в офисах банка не проводится.

9 марта (среда) — стандартный рабочий день. Все офисы, в том числе и по обслуживанию юридических лиц будут работать по обычному графику.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

График работы офисов банка можно также уточнить в СберБанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для розничных клиентов:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Для корпоративных клиентов:

0321 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (800) 5555-777 (для звонков из городов РФ).

Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 6, 7, 8 марта, будут списаны в первый рабочий день после нерабочих дней. Платежи по кредитам 5 и 9 марта будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 5, 8 и 9 марта будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день (6–8 марта).

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 6-го марта будет перенесена на 7-е марта, а 8-го марта - на 9 марта. 5,7 и 9 марта пролонгация вкладов будет осуществляться в штатном режиме.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Оформить Дебетовую или Кредитную СберКарты в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы дебетовая карта была доступна к использованию сразу, нажмите кнопку «Давайте без пластика». На последнем шаге оформления кредитной СберКарты в мобильном приложении появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а бесплатную доставку физической карты можно заказать курьером на удобный адрес и в удобное время.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.