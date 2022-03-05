Власти запускают антикризисные программы льготного кредитования малого бизнеса

Они дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет. На эти цели выделено 500 млрд рублей. В реализации программ примет участие широкий круг банков.

– Программа оборотного кредитования позволит малым предприятиям получить льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5%. Объем кредитования составит 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года, – сообщает Банк России.



Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую ЦБ реализует совместно с АО «Корпорация «МСП». Ставки по ней также не превысят 15% для малых и 13,5% для средних предприятий. Лимит программы возрастет на 160 млрд рублей и достигнет 335 млрд рублей.