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В России возобновится программа туристического кэшбэка

В России решили возобновить программу туристического кэшбэка с 15 марта. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Такое решение призвано поддержать бизнес и рабочие места в отрасли. Условия для начисления кэшбэка останутся прежними.

– Программа туристического кэшбэка возобновляется с 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», – подчеркнула Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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