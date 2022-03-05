Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius закрывают магазины в России

Компания Inditex, владеющая несколькими популярными брендами одежды, объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России. В частности, компания закроет магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность»,— говорится в сообщении компании Inditex.