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Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius закрывают магазины в России

Компания Inditex, владеющая несколькими популярными брендами одежды, объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России. В частности, компания закроет магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность»,— говорится в сообщении компании Inditex.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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