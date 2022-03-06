Президентский фонд оплатит ребенку из Иркутской области самый дорогой укол в мире

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов сообщил, что 4-месячный пациент из Приангарья получит самый дорогой укол в мире для лечения спинально-мышечной атрофии – его оплатит фонд президента Российской Федерации.

«4-месячный пациент Иркутской детской областной больницы получит самый дорогой укол в мире – «Золгенсму». Попечительский совет президентского фонда «Круг добра» 4 марта одобрил заявку на швейцарский препарат «Золгенсма» для нашего маленького пациента с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Лекарство вводится однократно и позволяет остановить необратимый процесс повреждения моторных нейронов и как следствие, предотвратить полное обездвиживание и невозможность самостоятельного дыхания ребенка», – сообщил Юрий Козлов.

Это первый пациент, который получит данный препарат в Иркутской области с помощью нового государственного учреждения. Препарат будет вводиться в московской клинке, все процедуры, а также проезд в медицинское учреждение для семьи ребенка абсолютно бесплатны.

Мальчик, который получит «Золгенсму», является семнадцатым ребенком в Приангарье с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Все дети с таким заболеванием получают бесплатное лечение, двенадцать – препаратом «Спинраза», четыре – «Рисдиплам». Лечение последними двумя является пожизненным.