Новости

Президентский фонд оплатит ребенку из Иркутской области самый дорогой укол в мире

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов сообщил, что 4-месячный пациент из Приангарья получит самый дорогой укол в мире для лечения спинально-мышечной атрофии – его оплатит фонд президента Российской Федерации.

«4-месячный пациент Иркутской детской областной больницы получит самый дорогой укол в мире – «Золгенсму». Попечительский совет президентского фонда «Круг добра» 4 марта одобрил заявку на швейцарский препарат «Золгенсма» для нашего маленького пациента с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Лекарство вводится однократно и позволяет остановить необратимый процесс повреждения моторных нейронов и как следствие, предотвратить полное обездвиживание и невозможность самостоятельного дыхания ребенка», – сообщил Юрий Козлов.

Это первый пациент, который получит данный препарат в Иркутской области с помощью нового государственного учреждения. Препарат будет вводиться в московской клинке, все процедуры, а также проезд в медицинское учреждение для семьи ребенка абсолютно бесплатны.

Мальчик, который получит  «Золгенсму», является семнадцатым ребенком в Приангарье с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Все дети с таким заболеванием получают бесплатное лечение, двенадцать – препаратом «Спинраза», четыре – «Рисдиплам». Лечение последними двумя является пожизненным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Рекация рынка недвижимости
«Никто из нас с таким вызовом ещё не сталкивался», – Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence»
«Когда остановится рост цен, неизвестно» – Ольга Иванова, «Флагман»
«В недвижимости ничего не дешевело в последнее время»,– Евгений Савченко, Зет Хаус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании