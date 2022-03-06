Владимир Путин: МС-21 лучше западных аналогов

Президент Российской Федерации 5 марта на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний заявил, что самолет МС-21, который строят на Иркутском авиазаводе, лучше зарубежных аналогов.

«МС-21 не уступает западным аналогам, он лучше по многим параметрам, реально лучше», – заявил президент, отметив, что у самолета шире фюзеляж, удобнее сиденья и просторнее отделения для багажа.

«И, кстати, в предыдущие несколько лет наши конкуренты, в том числе американские, вели себя крайне непорядочно, я считаю. Ведь взяли и внесли некоторые материалы, которые не имеют никакого отношения к оборонной промышленности, под предлогом того, что они двойного назначения, никакого двойного назначения там нет, в санкционные списки. Почему? Потому, что у них появлялся свой продукт, свои самолеты, явно уступающие МС-21 по конкуренции», – сказал президент.

При этом, по словам главы государства, ограничения не помешали завершить проект – российские производители самостоятельно разработали нужные комплектующие, причем лучшего качества. «Мы сделали это и сделаем также по другим направлениям» – резюмировал Владимир Путин.