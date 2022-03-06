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Бизнесмен из Прианагрья открыл нелегальную баню на льду Байкала

Предприниматель из Иркутской области открыл нелегальную баню на льду озера Байкал на территории национального парка, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Баня на льду Байкала была обнаружена государственными инспекторами в области охраны окружающей среды в проливе Малое Море, в бухте Базарная Прибайкальского национального парка. Прямо на льду древнего озера предприимчивый житель Иркутской области расположил два мобильных сооружения и палатки для туристов, вырубил прорубь. О том, что его имущество находится и эксплуатируется на акватории, которая входит в состав Прибайкальского национального парка, мужчина «не знал». Именно такое объяснение он указал в протоколе об административном правонарушении», – сообщает пресс-служба организации.

Владельца имущества обязали покинуть акваторию вместе с банями и палатками, а также привести лед в порядок. Однако в ходе последующей проверки выяснилось, что нарушитель продолжил заниматься нелегальным бизнесом. Поэтому сотрудникам природоохранного учреждения пришлось принять меры для принудительного вывоза имущества. «В настоящее время бани и палатки изъяты, вывезены на материк и переданы на ответственное хранение, а нарушителю выписан повторный административный штраф – уточнили в «Заповедном Прибайкалье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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