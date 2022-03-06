Жителей Прианагрья заподозрили в краже техники на полмиллиона рублей у гражданина Турции

Полиция задержала двух 18-летних парней по подозрению в краже техники стоимостью 500 тысяч рублей у гражданина Турции, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Иностранец обратился в правоохранительные органы в Усть-Куте 3 марта – он через переводчика сообщил, что у него из квартиры похитили дорогостоящие телефон и ноутбук. Подозреваемые были найдены «по горячим следам» и задержаны – ими оказались неоднократно судимые местные жители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», молодым людям грозит до 6 лет колонии.