Впервые в марте коронавирусом в Иркутске за сутки заболели меньше 1 тыс. человек

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, за последние сутки в Иркутске болезнь впервые за март выявили менее, чем у 1 тысячи человек, – у 836.

При этом столица региона по-прежнему остается лидером по дневной заболеваемости ковидом в области. Также в ТОП-3 Ангарск и Братск, где выявлено за сутки 186 и 140 новых случаев соответственно. Всего в Приангарье обнаружен за последний день 1981 случай инфицирования.

Выздоровели за сутки 3599 человек, число госпитализированных сократилось на 209, до 2,6 тысячи, скончались за минувший день 16 людей от COVID-19, один – от сопутствующих патологий. Всего в регионе с начала пандемии, по официальным подсчетам, коронавирусом заразились 258 242 человек.