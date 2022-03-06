Банк России опроверг информацию о заморозке денег в банках

Зарубежные государства ввели санкции против российских банков, которые сказались на их работе. Тем не менее, Банк России опровергает информацию о заморозке счетов и вкладов, которая распространяется в соцсетях.

– Людям доступны все их деньги на счетах и вкладах во всех российских банках. Нет ограничений и для клиентов банков, которые попали под санкции, – говорится в сообщении регулятора. – Но если необходимо снять крупную сумму, лучше заказать ее заранее – в кассе банка может просто не оказаться достаточно наличных.

Кроме того, ЦБ сообщает, что любые карты всех банков работают и продолжат работать на территории России как обычно: ими можно расплачиваться, снимать деньги в банкоматах и делать переводы.

Внутри страны сложности могут возникнуть только с Apple Pay, Google Pay и аналогичными иностранными сервисами. Оплата может не пройти, если к сервисам привязана карта санкционного банка.

Также Банк России сообщил, что банки не вправе повышать ставки по уже выданным кредитам.

– Почти все потребительские и ипотечные кредиты банки выдают под фиксированный процент, то есть они не вправе повысить ставку в течение срока кредитного договора.

В случае, если договор не предусматривает пересмотра кредитной ставки, а банк все же повысил ее, ЦБ предлагает жаловаться в интернет-приемную регулятора.