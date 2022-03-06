ЦБ ограничил переводы физлицам за рубеж суммой $5 тыс. в месяц

Центробанк официально сообщил об ограничении банковских переводов за рубеж физическими лицами супругам и близким родственникам суммой $5 тыс. в месяц, говорится в письме ЦБ.

– Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физическими лицами—резидентами суммой в размере $5 тыc. переводов в пользу иных физических лиц — резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками, – говорится в сообщении регулятора.