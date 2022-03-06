Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Решение платежными системами было принято одновременно, сообщает ТАСС.

По словам главы Visa Альфреда Келли, соответствующие меры компания принимает на фоне ситуации вокруг Украины. Ранее Visa сообщила, что "принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены". Руководство Mastercard также отметило, что соответствующие меры приняты в свете ситуации вокруг Украины.

Банк России сообщил, что все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия.



– Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, – говорится в сообщении ЦБ.

По словам регулятора, держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.