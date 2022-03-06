ВТБ продолжает обслуживание карт Visa и Mastercard в России

Решение иностранных платежных систем Visa и Mastercard о приостановке работы в РФ никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории России, сообщила пресс-служба банка SIA.RU.

– Все транзакции по картам VISA и Mastercard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Мы рекомендуем использовать пластиковые карты VISA и Mastercard, – говорится в сообщении банка.

При этом клиентам в России доступно полноценное использование карт платежной системы «Мир» - и за последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового «Мира» вырос в 5 раз. Общее количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой, стремится к 12 миллионам.

Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и в ряде зарубежных стран, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.