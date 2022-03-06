Новости

ВТБ продолжает обслуживание карт Visa и Mastercard в России

Решение иностранных платежных систем Visa и Mastercard о приостановке работы в РФ никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории России, сообщила пресс-служба банка SIA.RU.

– Все транзакции по картам VISA и Mastercard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Мы рекомендуем использовать пластиковые карты VISA и Mastercard, – говорится в сообщении банка.

При этом клиентам в России доступно полноценное использование карт платежной системы «Мир» - и за последнюю неделю спрос на них увеличился на 15%, а выпуск цифрового «Мира» вырос в 5 раз. Общее количество карт ВТБ, эмитированных национальной платежной системой, стремится к 12 миллионам.

Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и в ряде зарубежных стран, например, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Рекация рынка недвижимости
«Никто из нас с таким вызовом ещё не сталкивался», – Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence»
«Когда остановится рост цен, неизвестно» – Ольга Иванова, «Флагман»
«В недвижимости ничего не дешевело в последнее время»,– Евгений Савченко, Зет Хаус
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании