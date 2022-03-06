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ФНС приостанавливает инициирование банкротства должников с 9 марта

В целях снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер руководитель ФНС Даниил Егоров решил приостановить с 9 марта 2022 г. подачу налоговыми органами заявлений о банкротстве должников.

– Приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности. Будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений, – говорится в сообщении ФНС.

По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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