ФНС приостанавливает инициирование банкротства должников с 9 марта

В целях снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер руководитель ФНС Даниил Егоров решил приостановить с 9 марта 2022 г. подачу налоговыми органами заявлений о банкротстве должников.

– Приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности. Будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений, – говорится в сообщении ФНС.



По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса.