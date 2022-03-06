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Продажи М.Видео в феврале подскочили на 35%

Общие продажи М.Видео-Эльдорадо в целом за февраль 2022 г. показали рост на 35% относительно аналогичного периода прошлого года.

Выручка ритейлера за отчетный период увеличилась на 12,9% в годовом выражении, составив 476,364 млрд руб. Компания сообщает, что данный результат получен благодаря: уверенному росту общих онлайн-продаж (+28,8% год к году), увеличению оборота мобильной платформы на 67,1; расширению сети на 184 новых магазина и выходу в более чем 90 новых городов; повышенному спросу на домашнюю бытовую технику длительного пользования и товары для домашнего офиса вследствие сохранения удаленного или гибридного режима и других.

Показатель EBITDA М.Видео вырос на 2,3% в годовом выражении и достиг 27,495 млрд руб. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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