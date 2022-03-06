Я не банкир, я просто клиент, как и вы: Олег Тиньков попросил не жаловаться ему на работу банка

Основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков в Instagram сообщил, что клиенты отправляют ему жалобы на работу организации, и отреагировал на их сообщения, в частности, попросил не писать ему, поскольку в настоящее время не занимается этим бизнесом.

«Тут часто мне пишут в комментариях о проблемах банка «Тинькофф» или наоборот хвалят… Просьба перестать! Я не банкир, и это – не «Банк Тиньков», у меня уже 1,5 года нет ни одной должности в банке! Я даже не вхожу в совет директоров, я просто небольшой акционер, и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. Всё! По всем вопросам, просьба писать в «Тинькофф-банк». Я просто клиент, как и вы. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться и борется с лейкемией, и пытается помогать таким же», – заявил Олег Тиньков.

Также основатель банка подчеркнул, что не является олигархом, как нередко называют его, поскольку построил свой бизнес «с нуля» и не использовал связи, а также госконтракты. «Я self-made, пожалуйста, прекратите называть меня «олигархом»! Я создал с нуля более 100 тысяч новых рабочих мест, четыре бизнеса, которые не существовали вообще после распада СССР! И все деньги заработал, а сейчас потерял, на Лондонской Бирже, т. е. это деньги международных инвесторов! Потому для многих, олигарх = миллиардер. Вторая причина исключить меня из списка олигархов – я уже не миллиардер», – резюмировал Олег Тиньков.

Напомним, активные жалобы на работу «Тинькофф-банка» стали поступать после того как организация повысила стоимость комиссий на переводы: в зависимости от пакета услуг они варьировались от 2% (для небольших сумм) до 20% (от 1 млн руб.). Однако в тот же день в ответ на поток жалоб от клиентов банк решил отменить нововведение.