Медкомплекс с детской поликлиникой и женской консультацией в Иркутске II откроют 18 марта

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что медицинский комплекс в Иркутске II с детской поликлиникой и женской консультацией откроют 18 марта.

«Отдельно скажу про еще один объект, начала работы которого ждут многие жители Иркутска. Это детская поликлиника с женской консультацией медсанчасти ИАПО. Замечания, которые были к подрядчику, устранены. Оборудование - в наличии. Сейчас идет работа по получению санитарно-эпидемиологического заключения и лицензированию. Открытие поликлиники и консультации запланировано на 18 марта», – рассказал глава региона.

Напомним, строительство объекта началось в 2019 году. Детская поликлиника рассчитана на 400 посещений, женская консультация – на 200 посещений. Общая стоимость строительства – 1,55 млрд рублей. Деньги были выделены из областного бюджета.