«Лента» ввела ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки

Одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России «Лента» 6 марта ввела ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки, сообщается на официальном сайте организации.

«"Лента" ограничила количество товаров, которые сможет приобрети покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн. Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники», – говорится в сообщении.

С помощью нововведения компания рассчитывает пресечь большие закупки с целью дальнейшей перепродажи по завышенным ценам. «В магазинах сети участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции», – рассказали в организации.

Напомним, аналогичные меры ранее были введены в сетях супермаркетов «Слата» и «ХлебСоль».