Агентство Moody’s понизило рейтинг России до преддефолтного уровня

Агентство Moody’s на выходных понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской федерации с уровня «B3» до преддефолтного «CA». В пресс-релизе к очередному снижению рейтинга агентство ссылается на сообщение Национального расчетного депозитария (НРД). НРД сообщил, со ссылкой на распоряжение ЦБ, что купонные выплаты по государственным ОФЗ, срок погашения которых истек в среду 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг.



По мнению Moody’s, «риск наступления дефолта значительно возрос» и вероятный размер возмещения инвесторам может соответствовать историческому показателю, соизмеримому с рейтинговой категорией «Ca» от 35% до 65%.



Агентство сохраняет негативный прогноз по рейтингу. Этот прогноз отражает «серьезные риски для макроэкономической стабильности России, связанные с введением жестких и скоординированных санкций, финансовыми последствиями от контроля за движением капитала ЦБ и задержками с погашением суверенного долга»