Россия будет платить по долгам в рублях. Что это значит?

5 марта президентом России был подписан указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по долгам в рублях и в валюте, присоединившихся – только в рублях.



Документ устанавливает для РФ, субъектов, муниципалитетов, резидентов порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия. Речь идет о долгах в размере, превышающем 10 млн. руб. в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ, установленному на 1-е число каждого месяца.



Для исполнения своих обязательств должник вправе направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя иностранного кредитора счета типа «С», предназначенного для проведения расчетов по данным обязательствам. Данный счет ведется в рублях, и режим счета устанавливается решением ЦБ, подлежащим официальному опубликованию. Кредитор вправе обратиться в кредитную организацию, в которой открыт такой счет, с заявлением об использовании средств в порядке, определенном ЦБ РФ либо Минфином РФ.



Банк России пояснил, что кредиторы — резиденты РФ и кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по долгам резидентов РФ в рублях в объеме рублевого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга, подчеркивают эксперты БКС Инвестиции.

– Каких-либо ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, не устанавливается, – отмечают эксперты.



Рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели санкции против России, в погашение долговых обязательств будут зачисляться на счета типа «С», открываемые в российских и иностранных кредитных организациях. «Режим счета «С» будет определен решением Банка России и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа «С», осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами «С», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.



Судя по комментариям регулятора, отмечают эксперты БКС, режим счета не будет предполагать возможность конвертации средств в иностранную валюту.