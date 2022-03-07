Цена нефти Brent превысила $139 – максимум с 2008

Стоимость нефти марки Brent достигала $139,13 за баррель. Она выросла на 18%, передает Bloomberg. Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году — $143, в 2012 году цена достигала $128.



Покупки спровоцированы ужесточением риторики со стороны западных чиновников, призывающих к запрету на экспорт российской нефти. Экспорт нефти из России составляет порядка 5 млн б/с, что эквивалентно 5% от мирового потребление. В условиях сохраняющегося дефицита выпадение даже части из этого объема поставок чревато непропорционально сильным ростом цен.

На текущий момент ограничений нет, но морские перевозчики, банки, страховые компании и прочие участники рынка, обеспечивающие поставки, опасаются новых сделок с российской нефтью.

Дополнительным драйвером для нефти сегодня стало сообщение из Ливии о приостановке добычи на двух крупных месторождениях в совокупности на 330 тыс. б/с.

Масштабные санкции со стороны западных стран в отношении России из-за военной операции на Украине привели к стремительному росту мировых цен на сырьевые товары. Кроме нефти подорожали цветные металлы и пшеница.