БКС: Ралли в сырье угрожает разгоном инфляции в мире

Российский рынок остается закрытым. 7 и 8 марта торги на Мосбирже не проводятся на всех рынках. На мировых площадках продолжается ралли по сырьевым товарам. Дорожает практически все: углеводороды, металлы, зерно, удобрения, алмазы и пр. Участники рынка опасаются, что политическое обострение между Россией и Западом может привести к перебоям с поставками из страны, которая является одним из крупнейших поставщиков сырьевых ресурсов на планете, отмечают в своем отчете аналитик БКС.

– Сырьевое ралли чревато дальнейшим разгоном инфляции, который стал одним из ключевых факторов негативного сентимента на западных торговых площадках, – отмечают эксперты БКС Инвестиции. – Долларовая инфляция в январе составила 7,5% — максимум за последние 40 лет. Рост сырья может привести к дальнейшему росту себестоимости конечной продукции, который производители будут стараться переложить на потребителей через повышение цен.



В условиях высокой инфляции инвесторы оказываются перед вопросом, как сохранить свой капитал.

По нению экспертов БКС, на российском рынке наиболее привлекательными для этих целей выглядят акции экспортеров с низкой себестоимостью и высокой долей на мировых рынках: ГМК Норникель, РУСАЛ, АЛРОСА, ФосАгро, Распадская.Валютная пара USD/RUB закрыла торги на отметке 105 руб. (+26,5% за неделю), пара EUR/RUB оказалась на уровне 119 руб. (+27,9% за неделю). Несмотря на внушительное ослабление, эффект оказался более сдержанным, чем мог бы быть без поддержки со стороны регулятора. Банк России ввел жесткие ограничения для вывода капитала за рубеж, поднял ключевую ставку до 20% и ввел комиссию 12% за покупку валюты на бирже. Параллельно Минфин РФ обязал экспортеров в обязательном порядке продавать 80% от своей валютной выручки.