Власти предложили отменить в Иркутской области НДС и ввести мораторий на маркировку

Правительство Иркутской области сформировало пакет предложений по повышению устойчивости экономики области в условиях санкций – для этого минэконом развития совместно с крупнейшими предприятиями региона выработали список мер, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финансового рынка, малого и среднего бизнеса. Все предложения отправлены в правительство РФ для дальнейшего рассмотрения, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Особый упор в нашем пакете предложений был сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства и региональных товаропроизводителей, в частности – сельхозтоваропроизводителей. На наш взгляд, будет правильным предоставлять отсрочку по уплате НДС предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, снизить для этих компаний размер страховых взносов. Кроме того, мы предлагаем рассмотреть правительству введение временного моратория на обязательные требования по маркировке товаров», – рассказал глава региона.

Кроме того, предлагается запустить и программы по компенсации простоя грузов на складах из-за нарушения логистических цепочек. Подобные меры, по мнению властей, должны действовать до момента стабилизации экономической обстановки в стране.