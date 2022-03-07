Правительство Приангарья увеличит количество выплат сиротам в 2022 году более чем в 2 раза

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что власти региона в 2022 году намерены увеличить количество социальных выплат сиротам более чем в 2 раза – их получат 326 человек.

«Регулярно встречаю в ваших сообщениях и комментариях вопросы по поводу жилья для сирот. Это крайне важная для меня тема. Вы знаете, что в 2020 году принял решение выделять не только квартиры, но и выплаты на покупку жилья. Тогда их получили 127 человек. В 2021 – 156. В 2022 выдадим 326 соцвыплат», – рассказал Игорь Кобзев.

В текущем году деньги уже получили 11 человек, 56 – подобрали жилье и оформляют документы, остальные – в поиска квартиры или дома. «Что касается размера соцвыплаты. Напомню схему. Мы определили сумму, исходя из средней рыночной стоимости жилого помещения площадью 33 квадратных метра. Сейчас это – 2 миллиона 670 тысяч рублей», – пояснил глава региона.