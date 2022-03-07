Двоим жителям Приангарья грозят штрафы до 100 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил РФ

Полиция Иркутской области составила два административных протокола в отношении двоих жителей областного центра, действия которых были направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правонарушения были выявлены и пресечены правоохранителями. В ближайшее время собранные материалы будут переданы для рассмотрены в суд.

Жителей Приангарья осудят по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Штраф в 100 тыс. рублей является максимальной санкцией.