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Максимальное за пандемию количество человек заболели коронавирусом за сутки в Братске

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, болезнью за последние сутки заразилось максимальное количество человек за пандемию – 331.

В тройку лидеров по заболеваемости также вошли Иркутск и Ангарск, где выявлено 593 и 249 новых случаев соответственно.

Всего за день в Приангарье заболели 1,9 тысячи человек, с начала эпидемии, по официальным подсчетам, 260 тысяч. Выздоровели за сутки 2,6 тысячи человек, умерли от болезни – 15, от сопутствующих патологий – один.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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