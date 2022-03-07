Доллар – 144, евро – 156: рубль упал на исторические минимумы на Forex

Рубль обновил минимумы на рынке Forex. По состоянию на 17:45 мск доллар вырос до 144,62 руб./$ (+15,9%), а евро до 156,74 руб./€ (+22,8%). При этом российский рынок остается закрытым. 7 и 8 марта торги на Мосбирже не проводятся на всех рынках.

Курс рубля начал падать c 24 февраля на фоне санкций зарубежных стран, введенных из-за военной спецоперации на Украине.

Банк России ввел жесткие ограничения для вывода капитала за рубеж, поднял ключевую ставку до 20% и ввел комиссию 12% за покупку валюты на бирже. Параллельно Минфин РФ обязал экспортеров в обязательном порядке продавать 80% от своей валютной выручки.