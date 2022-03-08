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Более 1 тысячи человек поучаствовали в Дне спорта «На лыжи» в Иркутске

День спорта «На лыжи» состоялся на заливе Якоби в Иркутске, в нем поучаствовали более 1 тысячи человек, сообщает мэрия.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Забеги прошли в разных возрастных категориях и на различные дистанции. По результатам соревнований среди детей в забеге на 50 м победителями стали Ведерникова Дарья, Шабунин Валерий, Паньков Макар. В гонке на 300 м среди детей в возрасте до 8 лет победу одержали Попов Дмитрий, Гыргенова Евгения, Михалев Юрий, а среди детей от 9 до 12 лет – Комисаров Макар, Грохольский Александр, Хвонова Милана и Шигаева Лия.

В забеге женщин на 1000 м лучший результат продемонстрировали Косыгина Дарья, Андрианова Татьяна, Савченко Юлия. Среди мужчин на такой же дистанции победителями стали Сковородин Семен, Косыгин Артем, Савченко Иван.

Спортивный праздник провела компания En+ Group совместно с Федерацией лыжных гонок России и при поддержке администрации города. Подобные мероприятия также прошли в Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхово, Тулуне, Нижнеудинске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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