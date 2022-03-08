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Сети косметики и парфюмерии «Иль дэ Ботэ» и SEPHORA приостановили работу в России 8 марта

Сети парфюмерно-косметических магазинов «Иль дэ Ботэ» и SEPHORA приостановили работу в России 8 марта – объявления об этом размещены на официальных сайтах компаний.

«Мы временно приостанавливаем работу наших розничных магазинов и не будем принимать заказы в Интернет-магазине с 8 марта до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщениях.

При этом организации пообещали выполнить все заказы, оформленные 7 марта.

В Иркутске работали два магазина под данными брендами – «Иль дэ Ботэ» на улице Литвинова и Sephora в ТРЦ «Карамель», в настоящее время объявления о закрытии бутиков уже размещены в Интернете.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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