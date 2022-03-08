Владеющая брендами Clinique, DKNY, MAC компания Estee Lauder приостановит деятельность в РФ

Американская компания Estee Lauder, которой принадлежат около 30 популярных брендов косметики, на официальном сайте заявила о намерении приостановить коммерческую деятельность в России из-за спецоперации на Украине.

«На прошлой неделе мы уже приостановили бизнес-инвестиции и инициативы компаний Estee Lauder в России, мы также решили приостановить всю коммерческую деятельность в России, в том числе закрыть все магазины, которыми мы владеем и управляем, а также сайты наших брендов и поставки в любой из наших розничных магазинов в РФ», – говорится в сообщении.

Корпорация Estee Lauder появилась в 1946 году. В настоящее время ей принадлежат бренды Clinique, DKNY, Bobbi Brown, MAC, Dr.Jart+, La Mer, Micael Kors, Orijins, Tom Ford Beauty, Too Faced, Tommy Hilfiger и другие.