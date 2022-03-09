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АТБ: Работа Visa и Mastercard на территории РФ осуществляется в обычном режиме

В связи решением международных платежных систем Visa и Mastercard приостановить  деятельность в России сообщаем: 

Работа карт Visa и Mastercard от АТБ на территории РФ осуществляется в обычном режиме. В полном объеме доступна оплата и снятие наличных.

За рубежом, по независищим от нас причинам, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, прекращают свою работу. Убедительно просим наших клиентов, находящихся за границей, снять наличные денежные средства в необходимом объеме, произвести оплату больших трат (проживание в отеле, обратные билеты, аренду автомобиля и пр.).

Оплата по картам Visa и Mastercard в зарубежных интернет-магазинах также будет невозможна.

Чтобы избежать сложностей при оплате картами Visa и Mastercard от АТБ с помощью сервисов SamsungPay, ApplePay, GooglePay, GarminPay, рекомендуем носить с собой пластиковую банковскую карту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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